POL-REK: 230628-1: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Frechen (ots) - Kommen Sie mit Ihrer Polizei ins Gespräch Lust auf einen Kaffee, einen Tee oder einen Kakao in netter Atmosphäre mit Ihrer Polizei aus dem Rhein-Erft-Kreis? Dann besuchen Sie uns am kommenden Freitag (30. Juni) am "historischen Coffee-Truck" auf dem Wochenmarkt in Frechen. In der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr laden wir interessierte Bürgerinnen und Bürger, im Rahmen der landesweiten Aktion, auf eine ...

