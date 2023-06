POL-REK: 230627-3: Nach Raubdelikt - Polizei fahndet nach flüchtigem SUV

Wesseling (ots) - Allgemeine Verkehrskontrolle Polizisten haben am späten Montagabend (26. Juni) den Fahrer (20) eines E-Scooters in Wesseling angehalten. Bei der Kontrolle auf der Waldorfer Straße befragten die Beamten den 20-Jährigen. Der Mann gab an, vor der Fahrt Drogen konsumiert zu haben. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm. Zudem untersagten sie dem Betroffenen das ...

mehr