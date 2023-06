Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230627-1: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Audi am Montagabend (26. Juni) wurde eine Pedelecfahrerin (36) in Bergheim-Oberaußem leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (28) des Audis gegen 18 Uhr aus einer Parklücke, die sich parallel zur Fahrbahn der Bergheimer Straße befindet, ausgeparkt haben. Gleichzeitig sei die 36-Jährige mit ihrem Zweirad auf der Bergheimer Straße von Niederaußem kommend gefahren. Sie habe beabsichtigt, hinter dem Audi vorbeizufahren. Als der 28-Jährige sein Auto zum Ausparken zurückgesetzt habe, kam es zur Kollision mit der Zweiradfahrerin. Die Pedelecfahrerin stürzte und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

