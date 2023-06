Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Buchenstraße

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Am Dienstag, 30.05., um 15:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Buchenstraße einzubrechen. Nachdem eine Tür aufgehebelt worden war, ließen die Täter offensichtlich von ihrem weiteren Vorhaben ab. Grund hierfür dürfte der ausgelöste Alarm gewesen sein. Der Schaden an der Tür wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell