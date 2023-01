Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tageswohnungseinbruch

Euskirchen-Palmersheim (ots)

Am Montag (23. Januar) ereignete sich ein Tageswohnungseinbruch an der Ernastraße: Die Bewohnerin verließ ihr Einfamilienhaus am Morgen und stellte bei ihrer Rückkehr am Abend mehrere geöffnete Schubladen und Schränke fest.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Wohnobjekt, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses aufhebelten.

Anschließend durchsuchten sie das gesamte Einfamilienhaus und verließen dieses anschließend über die Terrassentür. Sie stahlen Schmuck und Bargeld.

