POL-EU: Vortäuschen eines Raubes

Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Ein 26-Jähirger aus Euskirchen versuchte sich in der Nacht zum heutigen Montag (1.57 Uhr) einer Verkehrskontrolle mit überhöhter Geschwindigkeit zu entziehen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw. Der Mann setzte die Fahrt jedoch fort. In einem Wendehammer trafen Polizeibeamten den Pkw an. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Er wurde der Wache Euskirchen zwecks Entnahme ...

