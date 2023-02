POL-EU: Elf Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen

Mechernich (ots) - In einem Haus in der Gölertzstraße kam es am Dienstag (7. Februar) gegen 10 Uhr zu einem Brand eines Trockners. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr wurde dieser bereits vom Bewohner gelöscht. Der Mann begab sich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ärztliche Behandlung. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: ...

