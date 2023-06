Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere brennende Baumstämme im Wald bei Eppenbrunn

Eppenbrunn (ots)

Am Donnerstag, um 16:50 Uhr, meldete die Feuerwehr einen Waldbrand auf einem Wanderweg, welcher über die Bergstraße in Eppenbrunn erreichbar ist. Beim Eintref-fen der Polizei waren mehrere umherliegende, abgestorbene Baumstämme, die aus unbekannter Ursache in Brand geraten waren, bereits gelöscht. Es ist nicht auszuschließen, dass eine weggeworfene Zigarette ursächlich war. Circa 10 Quadratmeter Fläche waren betroffen. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der damit einhergehenden erhöhten Waldbrandgefahr, wird zur besonderen Sorgfalt aufgerufen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

