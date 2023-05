Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Versuchter Raub am Kino - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 44-jähriger Mann wurde Donnerstagabend (11. Mai, gegen 23:15 Uhr) am Parkhaus des Kinos an der Klöcknerstraße/Neudorfer Straße von fünf Unbekannten angegriffen. Der Geschädigte berichtete, dass die Personengruppe seine Geldbörse und sein Smartphone verlangte. Er weigerte sich jedoch die Sachen auszuhändigen, woraufhin er von den fünf Tätern geschlagen, getreten und zu Boden gerissen wurde. Mehrfach gelang es ihm sich loszureißen und den Angriffen zu entziehen; er erlitt durch die Attacken leichte Verletzungen. Nachdem Passanten die Polizei riefen, flüchteten die Angreifer ohne Beute in Richtung Hauptbahnhof. Die Polizei Duisburg sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Zwei von ihnen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 1,45 Meter groß, braune Augen, schwarze, kurze Haare Täter 2: ca. 1,80 - 1,90 Meter groß, ca. 25 Jahre, kräftige Statur, kurze Haare, längerer, gepflegter Vollbart, dunkelbraune Jacke

Alle fünf Personen haben eine Umhängetasche getragen.

Wer hat den versuchten Raub beobachtet oder kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell