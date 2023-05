Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: 58-Jährige nach Wohnungsbrand schwer verletzt

Duisburg (ots)

Ein Bewohner eines Hauses auf der Stolze-Schrey-Straße alarmierte in der Nacht zum Freitag (12. Mai) um 3:20 Uhr die Feuerwehr. Der Mann hatte Brandgeruch wahrgenommen und weckte alle Mitbewohner des Hauses. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich die Nachbarn auf der Straße - bis auf eine 58-jährige Bewohnerin, die schwer verletzt aus ihrer Wohnung geborgen werden musste. Warum es in ihrer Wohnung brannte, ermitteln jetzt die Kripo und ein Brandsachverständiger, den die Staatsanwaltschaft Duisburg beauftragt hat. Die 58-jährige Hombergerin wird derzeit intensivmedizinisch behandelt, befindet sich aber nicht in akuter Lebensgefahr.

