PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Hoßkirch

Pkw kollidiert mit Zug

Schwere Verletzungen zog sich am Montagabend gegen 18:58 Uhr ein 68-jähriger Fahrer eines Opels Zafira zu, als er auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oberwaldhausen und Hoßkirch einen unbeschrankten Bahnübergang überquerte und mit einem Regionalzug kollidierte. Nach ersten Ermittlungen wurde der Fahrer des Zafiras vermutlich durch die tiefstehene Sonne geblendet und übersah den aus Königseggwald kommenden Zug. Durch die Kollision wurde der Pkw vom Zug ca. 10 Meter mitgeschleift, bevor er neben dem Gleis im Gleisbett zum Stehen kam. Durch die Kollision wurde der Fahrer des Zafiras in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Zwei Fahrgäste und das Zugpersonal blieben unverletzt. Am Pkw und Zug entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 80.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bahnstrecke für längere Zeit gesperrt.

