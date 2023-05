PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Meckenbeuren

Pkw-Lenker bremst absichtlich und tritt gegen anderes Fahrzeug

Am Samstag gegen 21.30 Uhr missachtete der Lenker eines silbernen Kleinwagens beim Einfahren in den Kreisverkehr Lochbrücke die Vorfahrt einer bereits im Kreisverkehr fahrenden 22-jährigen VW-Golf-Lenkerin. Diese betätigte die Hupe, um den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, was den Fahrer wiederum veranlasste, die Geschädigte auszubremsen, so dass diese gezwungen war, ihr Fahrzeug im Kreisverkehr zum Stillstand zu bringen. Der Fahrer stieg anschließend aus und trat gegen die Tür des VW-Golf, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Wortlos stieg der Mann wieder in seinen silbernen Kleinwagen ein und fuhr in Richtung Friedrichshafen weiter. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung nicht festgestellt werden. Durch den Vorfall im Kreisverkehr mussten mindestens zwei weitere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt unterbrechen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung, Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte sich unter Tel. 07541/7010 zu melden. Der Fahrer des silbernen Kleinwagens wird wie folgt beschrieben: männlich, um die 30 Jahre alt, groß, kräftige Statur, volles dunkles Haar mit Bart, weißes Oberteil mit schwarzer Aufschrift, dunkelblaue Jeans.

