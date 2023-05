Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Buntmetallschrott geklaut

Am Freitag gegen 01.07 Uhr wurde aus einem Altmetallcontainer einer Firma im Wachtelhau in Sigmaringen Buntmetall in Höhe von etwa 500.- Euro entwendet. Im Tatverdacht stehen vier noch unbekannte, vermutlich männliche Täter. Alle Täter waren überwiegend dunkel gekleidet und hatten Kapuzenpullover an. Sie konnten über Videoaufzeichnung dabei beobachtet werden, wie sie den Container zunächst mit einem Bolzenschneider öffneten. Anschließend räumten alle vier Täter das Buntmetall aus dem Container heraus in einen bereitgestellten Pkw. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571/104-0 entgegen.

