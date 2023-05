Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Kressbronn

Zeugen zu einer Sachbeschädigung gesucht

In der Nacht von Freitag 18.30 Uhr bis Samstag 04.50 Uhr stellte unbekannte Täterschaft ein Verkehrsschild gegen die Eingangstüre einer Bäckerei in der Hauptstraße in Kressbronn. Hierbei entstand ein Sachschaden am Schließmechanismus der Türe in Höhe von etwa 500.- Euro. Bei dem Schild handelt es sich um ein offensichtlich zuvor abmontiertes Umleitungsschild. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Friedrichshafen unter 07541 701-3104 zu melden.

Friedrichshafen

Wegen grob ungehörigem Verhalten wurde am Freitag, gegen 18.43 Uhr ein 46-jähriger Badegast des Strandbades in Friedrichshafen von den Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen angezeigt. Zuvor konsumierte er offensichtlich übermäßig alkoholische Getränke, setzte sich anschließend nackt auf einen Kioskstuhl und urinierte dort. Auf die ermahnende Ansprache eines Kioskmitarbeiters reagierte der Betroffene nicht. Die eintreffenden Beamten nahmen ihn wegen seiner Alkoholisierung in Gewahrsam. Er musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeirevier Friedrichshafen bis zu seiner Ausnüchterung verbringen. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige kommen deswegen zusätzliche Kosten auf den Mann zu.

Markdorf

Versuchter Einbruch

Ein 57-jähriger Hausbesitzer in der Fitzenweilerstraße in Markdorf wurde in der Nacht zum Samstag, etwa gegen 02.33 Uhr durch ein lautes Schaben und Kratzen aus dem Schlaf gerissen. Bei der genaueren Nachschau traf er im Nebenzimmer auf zwei unbekannte männliche Personen die sofort die Flucht ergriffen. Laut seiner Beschreibung sollen die beiden Täter ca. 170 cm groß, schwarz gekleidet mit Kapuze über dem Kopf und von normaler Statur sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 entgegen.

