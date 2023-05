Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen im Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen

Unfallflucht

Etwa 1000.- Euro Sachschaden verursachte am Freitag in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Haidösch in Wangen. Vermutlich beim Ausparken streifte er einen blauen Pkw Skoda an der rechten hinteren Fahrzeugseite, wobei es zu Lackkratzern mit weißen Farbantragungen kam. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522 984-0 entgegen.

Weingarten

Mann in Asylunterkunft ausgeraubt

Einen größeren Polizeieinsatz löste am Freitag gegen 18.03 Uhr einen Überfall auf eine 37-jährigen Mann im Asylbewerberheim in der Wolfegger Straße in Weingarten aus. Nach dessen Angaben betrat zur Tatzeit eine männliche Person, 38-40 Jahre alt, arabisches Aussehen, bekleidet mit rotem T-Shirt mit weiß-blauem Aufdruck, und blauen Jeans, das Zimmer des Geschädigten und bedrohte ihn mit einer schwarzen Pistole. Im weiteren Verlauf nahm der Täter etwa 350.- Euro und ein Mobiltelefon an sich und flüchtet mit einem grauen Kleinwagen, welcher im Hinterhof stand und von einer weiteren Person gefahren wurde, in unbekannte Richtung. Leider ohne Erfolg fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot und Hubschrauber bis gegen 19.38 Uhr nach dem Fluchtfahrzeug und den Tätern. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751/ 803-6666 entgegen.

