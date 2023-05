Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Wohnmobil aufgehebelt

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr ein Wohnmobil auf einem Privatgrundstück in der Straße "Am Schönenberg" aufgebrochen. Der Täter gelangte über die Heckscheibe in das Fahrzeug und entwendete diverse Kleidungsstücke. Zudem verursachte er an dem Wohnmobil ein Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Autos stoßen zusammen

Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr an der Einmündung der B 313 zur B 311 ereignet hat. Eine 60 Jahre alte Citroen-Fahrerin übersah aus Richtung Rohrdorf kommend beim Linksabbiegen in Richtung Meßkirch den von rechts kommenden Fahrer eines VW und kollidierte mit diesem. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde der 35 Jahre alte VW-Lenker durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Zeuge beobachtet Diebstahl

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 29-Jährigen, der am Donnerstagvormittag eine Handtasche aus einem Auto gestohlen hat. Ein Zeuge beobachtete den Mann gegen 10.30 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße dabei, wie dieser eine Schiebetüre des offenbar unverschlossenen Fahrzeugs öffnete und sich daran zu schaffen machte. Als die abwesende Fahrerin des Wagens den Diebstahl ihrer Tasche bemerkte und eine Anzeige erstattete, konnte der Zeuge eine Beschreibung des Mannes abgeben. Diese führte schließlich kurze Zeit später bei einer polizeilichen Fahndung zur Festnahme des Täters. Der 29-Jährige gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Mengen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren hat am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein in der Ruhestraße am Fahrbahnrand geparktes Auto eines chinesischen Herstellers gestreift und dabei einen Sachschaden von rund 1.500 Euro verursacht. Weil der Unfallverursacher seine Fahrt anschließend fortsetzte, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, ermittelt nun das Polizeirevier Bad Saulgau. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Möglicherweise könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Lkw mit roter Lackierung gehandelt haben.

Denkingen / Ruschweiler

Mercedes-Fahrer touchiert beim Überholen anderes Fahrzeug und flüchtet

Beim Überholen auf der L 201B zwischen Denkingen und Ruschweiler hat am Donnerstag gegen 13.55 Uhr der Fahrer eines Mercedes Sprinter einen Toyota gestreift und an diesem rund 5.000 Euro Sachschaden verursacht. Anstatt nach der Kollision anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Ruschweiler davon. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen dunkelbraunen Mercedes-Sprinter mit Kastenaufbau unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Audi hinterlassen, der zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr in der Straße "Zum Eichberg" abgestellt war. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unfallverursacher den Wagen und fuhr anschließend einfach davon. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Ostrach

Vorfahrtsunfall fordert Verletzte

Zwei verletzte Personen und Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17.40 Uhr an der Einmündung der K 8250 zur L 286 ereignet hat. Eine 72 Jahre alte BMW-Lenkerin wollte von Jettkofen kommend auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei den von links nahenden Volvo einer 46-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der die Autofahrerinnen leicht verletzt wurden. Rettungsdienste brachten die Beteiligten zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben Polizei und Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz war, musste die Landesstraße bis etwa 19 Uhr gesperrt werden.

