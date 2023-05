Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierte Streithähne sorgen für Polizeieinsatz

Die Polizei Friedrichhafen ermittelt strafrechtlich gegen zwei Männer, nachdem sie am Donnerstagabend zunächst aufeinander losgegangen sind und sich im Anschluss massiv gegen die Maßnahmen der Polizei gewehrt haben. Die Beamten waren wegen der handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden 36 und 25 Jahre alten Kontrahenten in deren Unterkunft in der Steinbeisstraße gerufen worden. Beim Versuch, die beiden aggressiven und deutlich alkoholisierten Streithähne zu trennen, traf ein Schlag des 36-Jährige einen der Polizeibeamten. Sein 25 Jahre altes Gegenüber geriet im weiteren Verlauf in Rage und wurde letztlich für den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Da er sich mit aller Kraft gegen die Polizeimaßnahmen wehrte, hat er nun mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen die Polizei zu rechnen. Weil sich auch der 36-Jährige nicht beruhigen ließ, Drohungen aussprach und sich darüber hinaus in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Zwei Polizisten zogen sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu, sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Friedrichshafen

Mitbewohner attackiert und Tasche gestohlen

Weil er im Verdacht steht, seinen 37-jährigen Mitbewohner am Donnerstagabend gegen 21 Uhr attackiert und bestohlen zu haben, ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 43-Jährigen. Der Mann soll sein Gegenüber in der Unterkunft in der Steinbeisstraße mit Schlägen angegriffen und im weiteren Verlauf dessen Umhängetasche samt Geldbeutel gewaltsam an sich genommen haben. Die Polizei fand die Tasche letztlich bei einer Dursuchung beim Tatverdächtigen. Weil sich der 43-Jährige im weiteren Verlauf des Abends zunehmend aggressiv verhielt, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Die restliche Nacht musste er in der Arrestzelle verbringen. Neben der Anzeige kommen nun auch die Übernachtungskosten in der Gewahrsamszelle auf ihn zu. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Tat dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen

Junge Frau unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Kriminalpolizei nach einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Ailinger Straße zugetragen haben soll. Ein unbekannter Rennradfahrer soll einer 16-Jährigen, als diese mit ihrem E-Scooter verkehrsbedingt anhalten musste, unsittlich an den Po gefasst haben. Im Anschluss suchte der Tatverdächtige in Richtung Karl-Olga-Haus das Weite. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alt, rund 180 cm groß und sportlich schlank beschrieben. Er hatte helle Haut, keinen Bart und ein schmales Gesicht. Bekleidet war er mit einem weißen "Jogger" mit grünen Streifen. Zudem trug er einen Fahrradhelm und eine Sonnenbrille. Der Mann war mit einem schwarzen Rennrad unterwegs und hatte einen Rucksack dabei. Ein unbekanntes Pärchen soll die Belästigung ebenfalls mitbekommen haben. Das Paar sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Langenargen

Müllwagen kollidiert mit Linienbus

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Unteren Seestraße. Der 48 Jahre alte Fahrer eines Entsorgungsfahrzeugs rangierte auf Höhe der Maulbertschstraße. Dabei stieß das Heck gegen die Front eines verkehrsbedingt wartenden Linienbusses. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Tettnang

Auto aufgebrochen

Ein unbekannter Dieb hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz am Schäferhofer Wald das Fenster eines abgestellten VW eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Fußraum gestohlen. Im Nahbereich soll sich zu dieser Zeit ein etwa 45 Jahre alter und rund 170 cm großer Mann aufgehalten haben. Dieser trug eine blaue Basecap, hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild, blaue Augen und schielte auffällig. Ob der Mann mit der Tat in Verbindung steht oder eventuell sachdienliche Hinweise geben kann ist aktuell nicht bekannt. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Überlingen

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in der Alten Owinger Straße hat sich ein 16 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Der junge Mann war vom Golfplatz kommend bergab in Richtung Überlingen unterwegs. An einer unübersichtlichen Stelle schnitt er mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kurve. Der in diesem Moment entgegenkommende 28 Jahre alte Lenker eines VW Crafter konnte einen Zusammenstoß, trotz einer Vollbremsung, nicht mehr verhindern. Der Radler, der keinen Fahrradhelm trug, prallte in die Front, wurde über Motorhaube und Windschutzscheibe mehrere Meter über die Fahrbahn in die Wiese geschleudert. Der schwer verletzte 16-Jährige wurde vom Rettungsdienst auf dem Luftweg in eine Klinik geflogen. Am Pedelec entstand etwa 3.000 Euro, am VW rund 8.000 Euro Sachschaden.

Salem

Rollerfahrer kollidiert mit Radfahrern und flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen 37-jährigen Mann. Zwei Rennradfahrer waren auf dem Radweg parallel der L 205 von Bermatingen in Richtung Salem-Neufrach unterwegs, als der 37-Jährige mit einem Motorroller entgegenkam. Im Bereich der Bahnunterführung schnitt dieser mutmaßlich die Kurve, streifte in der Folge zunächst den 20 Jahre alten Radler und kollidierte daraufhin frontal mit der dahinterfahrenden gleichalten Rennradfahrerin. Als die Fahrradfahrer die Polizei verständigten, ergriff der Unfallverursacher die Flucht. Die Ermittler trafen den Mann kurze Zeit später an. Weil sich der Verdacht einer Alkoholisierung ergab, musste der 37-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Inwiefern die Beteiligten Verletzungen davongetragen haben, ist aktuell noch nicht bekannt.

