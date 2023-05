Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer von Pkw erfasst

Ein 18 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Teuringer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Ein 65 Jahre alter Mini-Lenker wollte vom Blasiusweg die Straße einfahren und übersah dabei den Radler, der den Radweg in falsche Richtung befuhr. Beim Anfahren erfasste der Autofahrer den von rechts kommenden 18-Jährigen. Der Radfahrer stürzte in der Folge und wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Am Pedelec und am Auto entstand jeweils mehrere hundert Euro Sachschaden.

Ettenkirch

Geld aus Opferstock gestohlen

Auf den Inhalt des Opferstocks in der Kirche im Petrus-Mohr-Weg hatte es ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 20 Uhr abgesehen. Wie viel Geld gestohlen wurde und wie hoch der angerichtete Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Alkoholisierter Sattelzug-Fahrer gestoppt

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr einen Lastwagenfahrer gestoppt, der weit über zwei Promille intus hatte. Der 45-jährige Sattelzug-Lenker war bereits zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und konnte im Bereich Pfingstweid angehalten werden. Bei der Überprüfung des Mannes wurden die Polizisten schnell auf dessen Alkoholisierung aufmerksam. Nachdem ein Test den Verdacht erhärtete, musste der 45-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein musste der Lastwagenfahrer an Ort und Stelle abgeben. Nun kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf den Mann zu.

Kressbronn

Ringe in Juweliergeschäft gestohlen

Zwei Weißgoldringe hat ein unbekannter Dieb am Dienstagabend während eines Verkaufsgesprächs bei einem Juwelier in der Hauptstraße gestohlen. Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt, 170cm groß und sehr schlank beschrieben. Er hatte einen dunkleren Hauttyp, kurze leicht gewellte Haare und einen Stoppelbart. Bekleidet war er mit einem dunkelgrauen Sommerpullover und einer Jeans. Das Gespräch führte er in guten Deutsch. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07543/9316-0 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Lastwagenfahrer sucht nach Unfall das Weite

Weil er am Mittwoch gegen 12.15 Uhr mit seinem Lastwagen eine Fußgängerin touchiert haben soll und danach einfach weiterfuhr, ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen 53 Jahre alten Mann. Beim Ausparken hatte der Fahrer die 62 Jahre alte Passantin übersehen und diese offenbar beim Manöver gestreift, sodass diese stürzte. Von einer Zeugin auf den Unfall angesprochen, suchte der 53-Jährige mit seinem Fahrzeug-Gespann einfach das Weite, ohne sich zu kümmern. Die verständigte Polizeistreife konnte ihn ermitteln und zur Rückkehr an die Unfallstelle bewegen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Auf den Unfallflüchtigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Salem

Gestürzter Radler pustet drei Promille

Nachdem er am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der K 7760 zwischen Mimmenhausen und Buggensegel mit seinem Pedelec gestürzt ist, muss ein 67-jähriger Mann mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Bei der Unfallaufnahme wurde der mutmaßliche Grund für den Sturz schnell klar: Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Radfahrer über drei Promille. Eine ärztliche Versorgung lehnte der 67-Jährige ab. Er musste die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

