Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Mann in Polizeigewahrsam

In der Arrestzelle der Polizei gelandet ist ein 28 Jahre alter Mann am Mittwochmittag. Mehrere Personen hatten kurz nach 14 Uhr den Notruf gewählt, da der 28-Jährige im Bereich des Kurparks offenbar immer wieder in den Verkehr lief und auch gegen Autos stürzte. Da er auch auf eine entsandte Polizeistreife einen stark desorientierten Eindruck machte, augenscheinlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand und sich auch durch einen verständigten Angehörigen nicht mitnehmen ließ, nahmen ihn die Beamten für mehrere Stunden in Polizeigewahrsam.

Isny

Geldbörsen bei Einkauf gestohlen

Vermutlich derselbe Täter dürfte am Mittwochmorgen in zwei Lebensmittelgeschäften am Bühlberg in Isny und am Angele-Hof in Neutrauchburg Einkaufende um ihre Geldbörsen erleichtert haben. Der unbekannte Täter stahl sowohl einer 53-Jährigen im Markt in Isny als auch einer 62-Jährigen im Geschäft in Neutrauchburg das Portemonnaie aus den Taschen, die sie für kurze Zeit unbeobachtet in ihren Einkaufskörben gelassen hatten. Insgesamt erbeutete der Täter einen höheren dreistelligen Eurobetrag. Während eine der Geldbörsen zwischenzeitlich in einer Mülltonne in der Nähe des Geschäftes wieder aufgefunden wurde, fehlt das braune Portemonnaie der 53-Jährigen immer noch. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen der Diebstähle, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Isny

Passant angefahren

Beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Schwanenweg hat eine 23 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagabend einen Passanten angefahren. Der 24-jährige Passant lief, als die Skoda-Fahrerin zurücksetzte, von hinten auf das Fahrzeug zu. Die 23-Jährige übersah den Fußgänger, der noch durch Klopfen an das Fahrzeug auf sich aufmerksam gemacht haben soll, und touchierte ihn leicht. Der 24-Jährige erlitt bei dem Unfall eine leichte Knieverletzung, verzichtete aber auf eine medizinische Versorgung. Schaden am Pkw entstand keiner.

Leutkirch

Nach Verkehrsunfall davongefahren

Zeugen werden von der Polizei Leutkirch nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen in der Ottmannshofer Straße gesucht. Der Fahrer eines schwarzen Fahrzeuges touchierte gegen 8.45 Uhr einen am rechten Straßenrand geparkten Opel Mervia beim Vorbeifahren. Ohne sich um die Kollision und den dadurch verursachten Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro am Opel zu kümmern, fuhr der Verursacher aber davon. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende nach dem Frühlingsfest in Dietmanns mehrere Schilder, Leitpfosten, Briefkasten und ein Ortsschild beschädigt haben (wir berichteten), wurde der Polizei im Nachgang auch die Beschädigung an einer Laterne gemeldet, die mit den Taten in Zusammenhang stehen dürfte. Die Leuchte, die neben einem Gasthaus in Dietmanns aufgestellt war, wurde von den Unbekannten am Wochenende aus der Verankerung gerissen, sodass die darunterliegende Elektrik frei lag. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Nach wie vor bittet die Polizei um Hinweise zu den Verursachern der Beschädigung. Personen, die in der Nacht zum Samstag in der Ochsenhausener Straße oder der Kohlstattstraße Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 an den Polizeiposten Bad Wurzach zu wenden.

Aulendorf

Einbruch in Wohnung

Opfer eines Einbruchs ist ein in der Talstraße wohnhafter Mann im Laufe des Mittwochs geworden. Der Täter hebelte zwischen 5 und 15 Uhr die Wohnungstüre auf und durchsuchte dort mehrere Schränke. Entwendet wurde eine Kleinmenge Marihuana, wegen deren Besitz sich der Wohnungsinhaber nun strafrechtlich verantworten muss. Die Ermittler des Polizeipostens Altshausen bitten Personen, denen im Laufe des Mittwochs Verdächtiges in der Talstraße aufgefallen ist oder die Hinweise auf den Einbrecher geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Bad Waldsee

Zielobjekte von Bogenparcours-Gelände gestohlen

Ein Schaden von rund 7.000 Euro ist den Inhabern des Bogenparcoursgeländes in Hopfenweiler durch Diebstahl entstanden. Unbekannte stahlen zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag die lebensgroßen Figuren eines Bären und eines Wildschweins sowie eine große Pilz- und eine Dino-Zielscheibe. Aufgrund der Größe der Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Täter zur Ausführung ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Figuren geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 an den Polizeiposten Bad Waldsee zu wenden.

