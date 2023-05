Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Ladendiebe gestellt

Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es zu verdanken, dass vier Diebe, die am Donnerstag in einem Einkaufsgeschäft in der Weißenauer Straße zugange waren, keine Beute machten. Dem Detektiv fielen die Frau und die drei Männer im Alter zwischen 30 und 36 Jahren auf, da der Älteste mehre Elektronikartikel und Pflegeprodukte in die Jacke einsteckte, die seine Komplizen ihm reichten. Im Kassenbereich sprach der Detektiv das Quartett an. Wie sich herausstellte, wollten sie Waren im Wert von rund 250 Euro aus dem Geschäft stehlen. Der 36-Jährige hatte dabei ein Messer bei sich. Sie haben sich nun wegen eines Diebstahlsdeliktes zu verantworten.

Horgenzell

Opferstock aufgebrochen

Vermutlich im Laufe des Mittwochs hat ein Dieb Geld aus dem Opferstock einer Kirche im Kirchweg gestohlen. Der Täter brach nach bisherigen Erkenntnissen die Spendenkasse auf und entnahm einen zweistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Diebstahls, sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Wangen

Farbschmierer unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Wangen bittet um Hinweise, nachdem ein Schmierfink am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr mehrere Fallschutzmatten, ein Werbetransparent und diverses gelagertes Baumaterial mit rosa Farbe besprüht hat. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Informationen zu dem Täter werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Isny

Mann mit Messer angegriffen

Am frühen Freitag soll ein 32 Jahre alter Mann im Bereich des Spielplatzes in der Fabrikstraße von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden sein. Die vier Jungen und zwei Mädchen seien mit dem 32-Jährigen erst in einen verbalen Streit geraten, in dessen Verlauf ein Mitglied der Jugendgruppe ein Messer gezückt haben soll. Der Angreifer verletzte den 32-Jährigen oberflächlich an mehreren Stellen, bevor die Gruppe flüchtete. Eine Beschreibung der Jugendlichen konnte der 32-Jährige nicht abgeben, eine polizeiliche Fahndung führte nicht zum Antreffen der Jugendlichen. Der Polizeiposten Isny bittet nun unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise zu der Tat.

Amtzell

Autofahrer prallt nach Flucht vor der Polizei gegen Baum

Auf seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 35 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Wangener Straße gegen einen Baum gefahren. Der Audi-Lenker sollte bereits schon in Geiselharz anhalten, missachtete aber sämtliche Anhaltesignale der Polizeistreife und gab Gas. Am Kreisverkehr Amtzell-Fohlenweide kam der Audi-Fahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen den Baum. Der Fahrer hatte Glück im Unglück - er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem Pkw entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Der Grund für die Flucht des 35-Jährigen stand schnell fest: Das Auto war vor einigen Monaten stillgelegt worden und laut einem Schnelltest stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der Audi war durch den Unfall so schwer beschädigt worden, dass er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste.

Bad Waldsee

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Insgesamt vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall auf der B 30 bei Schellenberg am Mittwoch kurz vor 15 Uhr. Der 20 Jahre alter Fahrer eines Postautos wollte auf Höhe von Schellenberg aus einer Hofausfahrt fahren und übersah dabei einen Peugeot, dessen Lenker in Richtung Ravensburg unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden der Unfallverursacher sowie die 69 Jahre alte Beifahrerin im Peugeot leicht verletzt. Der 69 Jahre alte Fahrer des Peugeots sowie ein 67-jähriger Mitfahrer erlitten schwerere Verletzungen. Alle vier Unfallbeteiligten wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der sich auf insgesamt rund 19.000 Euro belaufen dürfte.

Altshausen

Ärger in Bus - Mann beißt Polizisten

Weil er keine gültige Fahrkarte besaß, ist ein 36-jähriger Mann am Mittwochnachmittag in der Ebenweiler Straße erst mit dem Busfahrer und anschließend mit einer Polizeistreife aneinandergeraten. Der 36-Jährige weigerte sich trotz Aufforderung des Busfahrers, den erforderlichen Betrag für die Fahrt zu bezahlen oder den Bus zu verlassen, weshalb der Fahrer die Polizei verständigte. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann uneinsichtig und verließ erst auf Nachdruck den Bus. In der Folge filmte er verbotenerweise die Maßnahmen der Polizei und weigerte sich, die Aufnahmen zu löschen. Stattdessen versuchte er zu flüchten und wurde von den Polizisten gestoppt. Im darauffolgenden Gerangel biss der 36-Jährige einen der Beamten in den Finger, sodass dieser leichte Verletzungen davontrug. Der 36-Jährige wurde letztlich mit Handfesseln geschlossen und auf den Polizeiposten gebracht. Nun hat er sich unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte strafrechtlich zu verantworten.

