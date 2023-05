Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Geschlagen und beraubt

Am Montag raubten zwei Männer in Göppingen einem 21-Jährigen das Handy.

Eine Zeugin meldete gegen 10.30 Uhr eine Schlägerei in der Pappelallee. Vor Ort traf die Polizei bei einem Parkhaus mehrere Personen an. Den ersten Erkenntnissen zufolge schlugen und würgten wohl zwei Angreifer den 21-Jährigen. Einer der Angreifer, ein 39-Jähriger, raubte seinem Opfer das Handy. Der zweite Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei und blieb unerkannt. Bei der Polizei übergab der 39-Jährige das Handy wieder seinem Besitzer. Rettungskräfte brachten die beiden mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Kriminalpolizei Göppingen (07161/632360) nahm die weiteren Ermittlungen auf. Sie geht davon aus, dass sich die Beteiligten untereinander von Drogengeschäften kennen.

Hinweis der Polizei:

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

