Ravensburg (ots) - Kressbronn Zeugen zu einer Sachbeschädigung gesucht In der Nacht von Freitag 18.30 Uhr bis Samstag 04.50 Uhr stellte unbekannte Täterschaft ein Verkehrsschild gegen die Eingangstüre einer Bäckerei in der Hauptstraße in Kressbronn. Hierbei entstand ein Sachschaden am Schließmechanismus der Türe in Höhe von etwa 500.- Euro. Bei dem Schild handelt es sich um ein offensichtlich zuvor abmontiertes ...

