LPI-SHL: unter Drogeneinfluß auf dem E-Scooter unterwegs

Walldorf (ots) - Am Samstagnachmittag wurde gegen 16:00 Uhr ein 16jähriger in der Industriestraße in Walldorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte die Beamten fest, dass für den genutzten E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

