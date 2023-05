Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Am frühen Montagmorgen wurde einem 37-jährigem Lenker eines Ford Fiesta der Kreisverkehr in der Eugenstraße / Werastraße zum Verhängnis. Als der Fahrer den Kreisverkehr befuhr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren Schutzpollern. Als die Polizei zur Unfallaufnahme eintraf, wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Auf Grund dessen wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein in Verwahrung genommen. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und er dürfte für längere Zeit zu Fuß unterwegs sein.

Friedrichshafen

Baugerüst gestohlen

Am frühen Samstagabend zwischen 17:00 - 20:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter mit seinem Lieferwagen an eine Baustelle in der Ehlersstraße und entwendete mindestens 15 Gerüstbauelemente. Als der Täter von einem Zeugen darauf angesprochen wurde gab dieser an, dass er im Auftrag der Gerüstbaufirma handle. Anschließend fuhr er in unbekannte Richtung davon. Das entwendete Diebesgut hat einen Wert von mindestens 4500 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541-7010 zu melden.

Kressbronn am Bodensee

Unfall mit Pedelec-Fahrer

Am Sonntag gegen 12:45 Uhr befuhr eine Gruppe von 4 Pedelec-Fahrern die K7776 in Richtung Betznau. Als die Gruppe bemerkte, dass sie falsch gefahren war, wendete der 64-jährige Unfallverursacher mit seinem Pedelec und kollidierte hierbei mit 64-jährigen Sokodafahrerin, als diese dabei war die Gruppe zu überholen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher schwer verletzt, er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Polizei ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Die K 7776 war während der Unfallaufnahme bis ca. 19:00 Uhr gesperrt.

