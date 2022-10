POL-MS: Sicher durch die dunkle Jahreszeit - Einladung zum Fernfahrerstammtisch

Münster (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (28.9.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Osterstraße eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Diebe kamen auf unbekannte Weise in den Hausflur und brachen die Tür zur Wohnung in der zweiten Etage auf. Mit einem Gebetsbuch verließen sie die Wohnung unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02561 275-0 entgegen. Kontakt für ...

mehr