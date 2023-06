POL-REK: 230626-5: Seniorin tot in Pflegeeinrichtung aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Hürth (ots) - Rettungswagenbesatzung brachte Jungen in eine Klinik Bei einem Verkehrsunfall in Hürth ist am Freitagabend (23. Juni) ein Kind (2) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik. Laut ersten Erkenntnissen habe der Zweijährige gegen 19.30 Uhr hinter einem am Fahrbahnrand der Türnicher Straße geparkten Auto gestanden. Zeitgleich war der Fahrer (54) eines Audi auf der Türnicher ...

