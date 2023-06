Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230626-6: Polizei nimmt Ermittlungen nach mutmaßlicher Verpuffung auf

Kerpen (ots)

Einfamilienhaus beschlagnahmt

Am späten Montagnachmittag (26. Juni) sind in Kerpen nach ersten Erkenntnissen fünf Personen durch eine Verpuffung verletzt worden. Zwei schwer verletzte Jungen (3/8) flogen Rettungskräfte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die ebenfalls schwer verletzte Mutter (35) sowie ein weiteres leicht verletztes Kind (6m) und den leicht verletzten Vater (45) brachten Rettungskräfte zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 17 Uhr meldete ein Zeuge den lauten Knall aus dem Einfamilienhaus an der Straße 'Neue Pforte'. Nach derzeitigem Sachstand soll es beim Kochen zu einer Verpuffung oder Stichflamme im Bereich der Küche gekommen sein. Kriminalbeamte haben die Ermittlungen zur Ursache bereits aufgenommen und das Einfamilienhaus für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks prüften außerdem die Statik des Hauses.

Während der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen sperrten Polizisten die Straße 'Neue Pforte'. (akl)

