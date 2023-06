Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230627-4: "Coffee with a Cop" in Frechen

Frechen (ots)

Kommen Sie mit Ihrer Polizei ins Gespräch

Lust auf einen Kaffee, einen Tee oder einen Kakao in netter Atmosphäre mit Ihrer Polizei aus dem Rhein-Erft-Kreis?

Dann besuchen Sie uns am kommenden Freitag (30. Juni) am "historischen Coffee-Truck" auf dem Wochenmarkt in Frechen. In der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr laden wir interessierte Bürgerinnen und Bürger, im Rahmen der landesweiten Aktion, auf eine Kaffeepause ein.

Stellen Sie uns Ihre Fragen, teilen Sie uns Ihre Anregungen mit oder tauschen Sie sich mit uns über unsere Arbeit im Kreis aus.

Der Kaffee in Barista-Qualität vom Team des Cafe-Mobils geht selbstverständlich auf uns! (hw)

