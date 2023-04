POL-PPRP: Auto verkratzt

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte schlugen an einem in einer Tiefgarage in der Mundenheimer Straße / Ecke Rottstraße geparkten Firmen-PKW (Hochdachkombi) zwischen Freitag (21.04.2023, 17:00 Uhr) und Sonntag (23.04.2023, 11:00 Uhr) die Heckscheibe ein und entwendeten Werkzeug. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . ...

