BPOLI EBB: Offener Haftbefehl - bezahlt - Frei

Zittau (ots) - Bundespolizisten stellten am 19. November 2022 gleich mehrere Migranten in und um Zittau fest. Durch einen Bürgerhinweis wurde um 09:30 Uhr bekannt, dass sich mehrere Personen in der Weinau aufhalten sollen. Die eingesetzte Streife traf keine Personengruppe, dafür einen 19-jährigen Türken an, welcher sich nicht ausweisen konnte. Um 10:40 Uhr wurde durch Landespolizisten ein dänischer PKW in Zittau angehalten und kontrolliert, welcher zuvor durch einen ...

mehr