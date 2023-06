Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230629-1: Einbrecherduo entwendet E-Bike aus Wohnung - Zeugensuche

Hürth (ots)

Täter durchwühlten Wohnung

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Unbekannten. Der Frau und dem Mann wird vorgeworfen, am späten Dienstagabend (27. Juni) in eine Wohnung in Hürth-Fischenich eingebrochen zu sein. Laut ersten Ermittlungen erbeuteten die Unbekannten unter anderem ein E-Bike. Die gesuchte Frau soll schwarze Haare haben und zur Tatzeit mit einer blauen Jeanshose und einem beigen Trägertop bekleidet gewesen sein. Der unbekannte Mann soll eine dunkle Hose, einen grauen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Baseballkappe getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Mittwochnachmittag (28. Juni) alarmierte der Geschädigte die Polizei. Er habe bemerkt, dass die Tür seiner Wohnung an der Platzstraße offenstand und sämtliche Zimmer durchsucht worden waren. Hinzugerufene Polizisten stellten Hebelmarken an der Wohnungstür fest und sichteten die Aufzeichnung einer Überwachungskamera. Darauf war zu sehen, dass die zwei Gesuchten gegen 23 Uhr am Dienstagabend die Wohnung durchsucht hatten.

Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell