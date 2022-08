Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Neubrandenburg schwer verletzt

Neubrandenburg (ots)

Am 10.08.20022 kam es gegen 14:45 Uhr in der Neustrelitzer Straße, auf Höhe der Ortsumgehung B96N, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei verlor der alleinbeteiligte, 46-jährige Motorradfahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Infolge dessen stürzte der Fahrzeugführer und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 3500 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

