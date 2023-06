Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230630-2: Unbekannter entwendete zahlreiche Getränkedosen

Bergheim (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der am frühen Donnerstagmorgen (29. Juni) mehrere Getränkedosen aus dem Lagerbereich eines Supermarktes in Bergheim entwendet haben soll. Der Täter trug schwarze Kleidung, schwarze Handschuhe und Turnschuhe sowie eine Kapuze über dem Kopf. Er hatte zudem einen hellen Rucksack dabei. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen kletterte der Täter zwischen 1 Uhr und 3 Uhr über einen Zaun und drang so auf die Lagerfläche des Verbrauchermarkts an der Zeppelinstraße ein. Er habe die Ware in seine Tasche gesteckt und sei von der Lagerfläche verschwunden. Dies soll er wiederholt haben. Ersten Informationen zufolge soll der Täter mehr als 90 Dosen eines Energydrinks entwendet haben.

Hinzugerufene Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf und sicherten Spuren am Tatort. (sc)

