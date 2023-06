POL-REK: 230630-1: Polizisten stoppen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis - Blutprobe

Erftstadt (ots) - Alleinunfall Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt ist am Mittwochmorgen (28. Juni) ein Motorradfahrer (55) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen 9.30 Uhr soll der 55-Jährige mit seinem Motorrad auf der Frauenthaler Straße in Fahrtrichtung Rademacher Straße gefahren ...

