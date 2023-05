Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Laden für Landwirtschaftsprodukte

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (30. Mai) hat ein Mitarbeiter eines Geschäftes für Landwirtschaftsprodukte in der Ladestraße in Grevenbrück der Polizei einen Einbruch gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstag (27. Mai, 13:15 Uhr) und Dienstag (30. Mai, 08:50 Uhr) zunächst Zugang zu dem Gelände, indem sie einen Bauzaun beschädigten. Anschließend hebelten sie eine Hintertür auf und beschädigten eine Glastür, um in die Verkaufsräume zu gelangen. Dort stahlen sie unter anderem Bekleidung der Marke "Carhatt" im Wert von mehreren hundert Euro. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Eine Spurensicherung wurde bereits durchgeführt. An dem Gebäude entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell