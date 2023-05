Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer stürzt nach Bremsung

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall eines 59-jährigen Motorradfahrers hat sich am Sonntag (28. Mai) gegen 12 Uhr auf der L713 zwischen Albaum und Heinsberg ereignet. Zunächst befuhr der Kradfahrer die Landstraße in Richtung Albaum. Vor ihm befand sich in gleicher Richtung ein weißer Pkw. Als das vor ihm fahrende Fahrzeug bremste, musste der Motorradfahrer ebenfalls bremsen. Dadurch verlor der 59-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und verletzte sich. Der Kradfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand zudem Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei weitere Zeugen sowie den Pkw-Fahrer des weißen Autos. Diese wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat in Lennestadt unter der Telefonnummer 02761-9269-4130 beziehungsweise -4131.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell