POL-OE: Schwer verletzter Fahrradfahrer

Am Sonntag (18. Mai) hat sich gegen 11:50 Uhr auf der K 8 zwischen Hützemert und Belmicke ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem Fahrradfahrer ereignet. Dabei befuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße in Richtung Belmicke. Zeitgleich wollte ein 77-jähriger Fahrradfahrer von einer Nebenstraße nach links auf die Kreisstraße einfahren. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, wobei beide Verkehrsteilnehmer stürzten. Der 77-Jährige verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Zweirädern entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

