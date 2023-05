Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag (27.05.2023) um 03:15 Uhr auf der Bundesstraße 236 in Lennestadt. Ein 17 jähriger Kradfahrer aus Lennestadt befuhr mit seinem Kraftrad die oben genannte Straße aus Maumke kommend, in Fahrtrichtung Altenhundem. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, so dass der Fahrzeugführer stürzte. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Daher erfolgte im Verlauf eine Blutprobenentnahme. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Führerschein des 17 Jährigen wurden sichergestellt.

