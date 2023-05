POL-OE: 45-Jährige unter Drogeneinfluss am Steuer

Attendorn (ots) - Am Donnerstag (25. Mai) hat sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kölner Straße ereignet. Dabei befuhr zunächst eine 36-Jährige mit ihrem Pkw die Straße und parkte anschließend in einer Parkbox am rechten Fahrbahnrand ein. Zeitgleich befuhr eine 15-Jährige mit einem Motorroller die Straße in Richtung Innenstadt. Als die Pkw-Fahrerin die Tür öffnete, kollidierte die ...

mehr