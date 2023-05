POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Attendorn (ots) - Am Dienstag (23. Mai) gegen 6 Uhr hat die Leistelle der Polizei Kenntnis von einem Zimmerbrand in einer städtischen Unterkunft in der Finnentroper Straße in Attendorn erhalten. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Attendorn und Ennest löschten das Feuer. Eine Person sprang aus dem Fenster und zog sich dabei Verletzungen zu. Der 63-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Unterkunft ist ...

