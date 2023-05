Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit leichtverletzter Person

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (23. Mai) gegen 14:30 Uhr auf der Sachtleben Straße ereignet. Dabei befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pkw und einem Anhänger die Straße in Richtung B236. In Höhe des dortigen Parkplatzes der Werthmann-Werkstatt wollte zeitgleich eine 58-Jährige ihr Auto rückfährts ausparken und auf die Straße fahren. Die Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde die 58-Jährige verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell