Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in städtischer Unterkunft

Attendorn (ots)

Am Dienstag (23. Mai) gegen 6 Uhr hat die Leistelle der Polizei Kenntnis von einem Zimmerbrand in einer städtischen Unterkunft in der Finnentroper Straße in Attendorn erhalten. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Attendorn und Ennest löschten das Feuer. Eine Person sprang aus dem Fenster und zog sich dabei Verletzungen zu. Der 63-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Unterkunft ist derzeit nicht bewohnbar. Alle beteiligten Personen sind durch das Ordnungsamt in weitere städtische Unterkünfte beziehungsweise zu Privatpersonen gebracht worden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ein Brandermittler der Kriminalpolizei ist derzeit vor Ort und übernahm die Ermittlungen. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

