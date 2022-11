Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 109

Anklam (LK VG) (ots)

Am 13.11.2022, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der B 109, zwischen Anklam und Ziethen Höhe Eisenbahnbrücke, zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 70-jährige Fahrer eines PKW Skoda Fabia die B 109 aus Anklam kommend in Fahrtrichtung Greifswald. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 70-Jährige plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Dort stieß er in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden PKW VW Golf frontal zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrzeugführer des PKW Skoda leicht. Seine 73-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der 21-jährige Fahrer des PKW VW sowie seine 20-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden mit dem RTW in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden an beiden PKW wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Gegen den 70-jährigen Kraftfahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Alle beteiligten Personen haben die deutsche Staatsbürgerschaft. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

