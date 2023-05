Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Hilfloser" Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Lennestadt (ots)

Am Montag (22. Mai) hat sich gegen 18:45 Uhr ein Einbruch in der Straße "Zur Christinenhütte" in Maumke ereignet. Dabei meldete ein Zeuge, dass er "komische" Geräusche aus einem Firmengebäude hörte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie auf den ersten Blick nichts feststellen. Als sie jedoch an das Haus herantraten, trauten die Polizisten ihren Augen kaum: Ein Mann steckte verletzt in einem aufgebrochenen Fenster fest. Die Beamten versuchten, den Dieb zu befreien, jedoch benötigten sie dafür die Hilfe der Feuerwehr. Anschließend brachten sie den leicht verletzten Einbrecher zur Polizeiwache. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der 36-Jährige die Beamten und versuchte, sie zu treten und zu bespucken. Der Mann wurde ärztlich versorgt und auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

Am Tatort fand die Polizei zudem ein Fahrrad auf, dass der Beschuldigte mit sich geführt hatte. Im Laufe des Abends meldete eine Frau einen Fahrraddiebstahl aus einem Kellerabteil. Die Beschreibung des entwendeten Fahrrads deckte sich mit dem am Tatort aufgefundenen Rad. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Beamten schrieben eine weitere Anzeige.

