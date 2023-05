Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Saßmicke (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Kleinkraftrad ("Betamotor") und einem unbekannten Fahrradfahrer hat sich am Samstag (20. Mai) gegen 15:40 Uhr auf der Straße Saßmicker Hammer ereignet. Dabei befuhr der Jugendliche nach eigenen Angaben mit seinem Kleinkraftrad die Straße in Richtung Saßmicke. Zeitgleich bogen zwei Fahrradfahrer von dem Radweg auf die Straße ein. Einer der Radfahrer kollidierte mit dem Kleinkraftradfahrer, wodurch dieser stürzte. Die Fahrradfahrer erkundigten sich zwar nach dem Wohlbefinden des Gestürzten, jedoch setzten sie anschließend ihre Fahrt in Richtung Saßmicke fort. Der Jugendliche kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem "Betamotor" entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Der flüchtige Fahrradfahrer soll zwischen 17 und 18 Jahren alt gewesen sein, trug eine schwarze kurze Hose, ein schwarzes T-Shirt sowie schwarze Schuhe mit einer "5" und roten Linien im hinteren Bereich des Schuhs.

Zur Klärung der Unfallflucht bittet die Polizei, dass sich die Radfahrer sowie weitere Zeugen beim Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4110 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell