Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (25. Mai) hat sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kölner Straße ereignet. Dabei befuhr zunächst eine 36-Jährige mit ihrem Pkw die Straße und parkte anschließend in einer Parkbox am rechten Fahrbahnrand ein. Zeitgleich befuhr eine 15-Jährige mit einem Motorroller die Straße in Richtung Innenstadt. Als die Pkw-Fahrerin die Tür öffnete, kollidierte die Kleinkraftradfahrerin mit der Fahrertür. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

