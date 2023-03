POL-MG: Reifen zerstochen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind zwischen Montag und Dienstag, 28. Februar, in ein Haus an der Mülforter Straße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 17 Uhr und 8.15 Uhr der Vorderseite des Gebäudes. Dort hebelten sie gewaltsam ein Fenster auf und drangen so in das Haus ein. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter Beute machten, ...

