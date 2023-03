POL-MG: Einbruch in Giesenkirchen-Mitte

Mönchengladbach (ots) - Aufmerksame Angehöriger haben am Dienstag, 28. Februar, einen 75-jährigen Mann vor einem Trickbetrug bewahrt. Unbekannte hatten den Senior angerufen und versucht mit einem Gewinnversprechen in die Falle zu locken. Nach bisherigem Ermittlungsstand erhielt der 75-Jährige am Dienstag mehrmals Anrufe einer britischen Rufnummer. In dem Telefonat teilte man ihm mit, dass er 6000 Euro bei einem ...

