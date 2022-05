Polizei Gütersloh

POL-GT: EncroChat-Ermittlungserfolg - Illegale Cannabisplantage hochgenommen und mehrere Festnahmen

Gütersloh (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Halle/Westf. (MK) - Im Zuge europaweiter geführter EncroChat-Ermittlungen konnten die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Kreispolizeibehörde Gütersloh in einem hiesigen Strafverfahren am Dienstag (03.05.) einen Ermittlungserfolg verbuchen.

EncroChat war bis Ende 2020 ein Anbieter von verschlüsselter Kommunikationstechnik, der seinen Kunden modifizierte Smartphones zur Verfügung stellte, die auch für kriminelle Machenschaften benutzt wurden. Durch die Entschlüsselung des Chatdienstes durch die französische und niederländische Polizei waren europaweit Tatverdächtige in den Fokus der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei geraten.

Im September 2021 wurden in der Kreispolizeibehörde Kleve erste Ermittlungsverfahren gegen mehrere EncroChat-Teilnehmer eingeleitet (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5212386). Als Ausfluss dieser Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Cannabisplantage im Kreis Gütersloh.

In einem bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh anhängigen Ermittlungsverfahren führten die Kriminalbeamten daher am gestrigen Dienstag (03.05.) umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in einer ehemaligen Gaststätte an der Kölkebecker Straße in Halle-Kölkebeck durch. Neben den Ermittlungskräften der Kreispolizeibehörde Gütersloh und des Polizeipräsidiums Bielefeld waren zudem Hundertschaftskräfte im Einsatz.

In dem Festsaal der ehemaligen Gaststätte legten die Ermittler eine großflächige Plantage still und beschlagnahmten etwa 1300 Marihuanapflanzen, ca. 20 Kilogramm bereits geerntetes und verpacktes Marihuana sowie einen größeren fünfstelligen Bargeldbetrag.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen nahmen die Ermittler zudem sechs Männer vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurden fünf der Beschuldigten (22, 29, 35, 38 und 52 Jahre alt) nach Prüfung von Haftgründen am Mittwoch (04.05.) einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Die Männer aus Halle/Westf., Herne und mit Wohnsitz in Albanien wurden nach Verkündung der Untersuchungshaft in verschiedene Justizvollzugsanstalten in NRW überstellt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell