Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeuge entdeckt Bulli-Aufbrecher - Täter flüchtig

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Ein Zeuge informierte in der Mittwochnacht (04.05., 04.15 Uhr) die Polizei Gütersloh, als er an seinem am Wohnhaus abgestellten Firmentransporter einen bislang unbekannten Täter entdeckte.

Als die Beamten umgehend am Tatort an der Straße Auf den Middeln eintrafen war der Täter bereits flüchtig. Den Angaben nach vernahm der Zeuge zuvor verdächtige Geräusche. Kurz darauf bemerkte er die männliche Person im bereits geöffneten Firmenbulli und sprach diesen an. Der Täter entfernte sich daraufhin und stieg auf der Beifahrerseite eines wartenden schwarzen Pkw ein. Mit dem Fahrzeug flüchteten die Täter anschließend in Richtung Innenstadt. Zum Diebesgut konnten derzeitig keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

